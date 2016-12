POL-AUR: Wittmund - Brand einer Mülltonne Esens - Tür aufgebrochen

Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Brand einer Mülltonne:

In der vergangenen Nacht brannte in der Stettiner Straße eine Mülltonne. Ein 32 Jahre alter Anwohner bemerkte die brennende Mülltonne eines Nachbarn gegen 03:00 Uhr. Die Tonne stand zu diesem Zeitpunkt zur Abholung an der Straße. Der 32-jährige weckte seinen Nachbarn. Zusammen konnten sie das Feuer löschen. Anschließend informierten sie die Polizei. Durch das Feuer wurde die Mülltonne vollständig zerstört. Eine weitere Tonne wurde durch die Hitze beschädigt. Auch eine Hecke wurde durch die Hitze in Mitleidenschaft gezogen. Wie die Tonne in Brand geraten ist, ist derzeit noch unklar.

Esens - Tür aufgebrochen:

Bislang unbekannte Täter brachen gestern in der Zeit zwischen 11:40 Uhr und 12:30 Uhr in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses ein. Um in die Wohnung zu gelangen wurde eine Tür gewaltsam geöffnet. Die Zimmer wurden nach Wertsachen durchsucht. Es wurden zwei Handys gestohlen. Hinweise zur Aufklärung der Tat nimmt die Polizei in Esens unter der Telefonnummer 04971-92718110 entgegen.

