POL-AUR: Norderney - Unfall im Begegnungsverkehr Osteel - Vorfahrt missachtet

Altkreis Norden (ots) - Verkehrsgeschehen

Norderney - Unfall im Begegnungsverkehr:

Am 21.12.16 wurde gegen 17:30 Uhr ein Lkw auf der Deichstraße von einem entgegenkommenden Fahrzeug touchiert, wobei der Außenspiegel und die Fahrertür des Lkw beschädigt wurden. Der Verursacher entfernte sich Rtg. Karl-Rieger-Weg/Gewerbegelände, ohne seiner Feststellungspflicht nachgekommen zu sein. Aufgrund der Spurenlage dürfte es sich dabei ebenfalls um einen Lkw handeln, der auf der Fahrerseite Beschädigungen aufweisen müsste. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zum verursachenden Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04932/92980 mit der Polizei Norderney in Verbindung zu setzten.

Osteel - Vorfahrt missachtet:

Ein 56 Jahre alter Mann befuhr gestern gegen 11:00 Uhr mit seinem VW Golf die Osterstraße in Richtung Brookmerlander Straße. An der Einmündung bog er rechts ab und übersah dabei eine 69 -jährige, vorfahrtberechtigte Frau, die auf dem Radweg mit ihrem Pedelec fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Die Frau stürzte. Ein Rettungswagen brachte die schwer verletzte Frau in ein Krankenhaus. Sowohl an dem Auto als auch an dem Pedelec entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell