POL-AUR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund - Norder Einbrecher festgenommen Norden - Zeltplane beschädigt

Altkreis Norden (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund - Norder Einbrecher festgenommen: Am Mittwoch dieser Woche gelang es der Norder Polizei zwei Einbrecher vorläufig festzunehmen. Im Rahmen von Wohnungsdurchsuchungen konnte umfangreiches Diebesgut und Beweismaterial sichergestellt werden. Die Männer aus Norden und Leezdorf haben einschlägige Vorerkenntnisse im Bereich der Eigentumskriminalität. Die Festgenommenen befinden sich seit Donnerstag in Untersuchungshaft. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aurich erfolgte am Donnerstag die Vorführung beim Amtsgericht Norden; der Haftrichter erließ Untersuchungshaftbefehle.

In den vergangenen Monaten kam es im Stadtgebiet von Norden vermehrt zu Einbruchsdiebstählen. Betroffen waren Geschäfte, öffentliche Einrichtungen, aber auch Wohnhäuser. Bei der Tatausführung wurden vornehmlich Türen und Fenster gewaltsam geöffnet. Den Tätern werden derzeit mindestens 20 Einbrüche mit teilweise auch hohen Sachschäden zur Last gelegt. Die Anzahl könnte sich aufgrund der Nachfolgeermittlungen noch erhöhen.

Zu den geklärten Einbrüchen gehört u.a. der Einbruch in das Haus des Kinderschutzbundes Norden.

Die Aufarbeitung der Einbruchsserie wird noch einige Zeit dauern. Die Norder Ermittler gleichen zur Zeit die zahlreichen Tatortspuren mit den sichergestellten Beweismitteln ab. Zu einem späteren Zeitpunkt kann über weitere Ermittlungsergebnisse nachberichtet werden.

Norden - Zeltplane beschädigt:

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beschädigten bislang unbekannte Täter in der Straße Am Markt die Zeltplane der Eisbahn. An mehreren Stellen wurde die Zeltwand eingeschnitten. Die Polizei Norden bittet Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 04931-9210 zu melden.

