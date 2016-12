POL-AUR: Aurich - Faustschläge ins Gesicht Wiesmoor - Kennzeichen gestohlen Südbrookmerland - Scheibe eingeschlagen Sandhorst - Auto brannte aus

Altkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Faustschläge ins Gesicht:

Gestern kam es gegen 23:50 Uhr in einem Schnellrestaurant an der Emder Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 22-jährigen und einem 19 Jahre alten Mann. Der 22-jährige bewarf das Opfer und zwei Zeugen zunächst mit Lebensmitteln. Als das Opfer den Mann zur Rede stellen wollte, schlug dieser dem Opfer mehrfach ins Gesicht. Das Opfer wurde durch die Schläge verletzt. Gegen den Täter wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Wiesmoor - Kennzeichen gestohlen:

Bereits in der Nacht von Mittwoch, 15.12.2016, auf Freitag, 16.12.2016, wurden in Wiesmoor bei einem Autohaus an der Hauptstraße zwei rote Kennzeichen gestohlen. Die bislang unbekannten Täter betraten das Grundstück des Autohauses, bauten das vordere und hintere Kennzeichen von einem Auto ab und flüchteten. Die Aufschrift der Kennzeichen ist rot und lautet AUR-06268. Hinweise auf verdächtige Personen oder den Verbleib der Kennzeichen nimmt die Polizei in Wiesmoor unter der Telefonnummer 04944-9169110 entgegen.

Südbrookmerland - Scheibe eingeschlagen:

Bislang unbekannte Täter schlugen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Scheibe eines Autos ein. Das Fahrzeug, ein grauer VW Passat, war zu dieser Zeit am Straßenrad in der Westvictorburer Straße geparkt. Aus dem Innenraum wurden ein Handy und eine Sonnenbrille gestohlen. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Aurich unter der Telefonnummer 04941-606215 erbeten.

Sandhorst - Auto brannte aus:

Am Donnerstag geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Auto in der Straße An der Johanniskirche in Brand. Der Fiat Alfa Romeo stand dort auf einem Parkplatz. Gegen 13:00 Uhr entdeckte der Eigentümer das Feuer und rief die Feuerwehr. Die Freiwillige Feuerwehr Sandhorst rückte aus und löschte das Fahrzeug. Durch das Feuer wurde das Auto völlig zerstört. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

