POL-AUR: Radfahrer leicht verletzt Unfallflucht Hausbewohnerin geschlagen Einbruch in Wohnhaus Einbruchsversuch über Tag

Altkreis Aurich (ots) - Radfahrer leicht verletzt Am Mittwochnachmittag wollte eine Pkw-Fahrerin(40J) von der Kreuzstraße geradeaus über die Kirchdorfer Straße in die Zillestraße fahren. Sie übersah dabei aber einen Radfahrer(18J), der entlang der Kirchdorfer Straße in Richtung Innenstadt fuhr. Der Radfahrer, der den falschen Radweg benutzte, wurde bei dem Zusammenstoß mit dem Pkw leicht verletzt, Pkw und Fahrrad wurde leicht beschädigt.

Unfallflucht In der Zeit von Samstagabend bis Sonntagabend stand auf dem Parkplatz am ZOB in Aurich ein grauer Audi. Während dieser Zeit wurde der Wagen an der Beifahrerseite vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, deshalb sucht die Polizei Aurich (04941/6060) Zeugen.

Hausbewohnerin geschlagen Am Mittwochmorgen verließ eine Anwohnerin der Einsteinstraße ihr Wohnhaus. Vor der Tür standen zwei dunkel gekleidete Personen. Als sie die Beiden ansprach versuchten diese zu flüchten. Die Frau wollte daraufhin eine Person festhalten, erhielt aber von dieser Person Schläge gegen den Oberkörper und wurde in eine Hecke geschubst. Weshalb die beiden Personen auf dem Grundstück waren ist unklar. Die Polizei Aurich erbittet Hinweise.

Einbruch in Wohnhaus In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in Aurich-Haxtum zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Die Täter verschafften sich Zugang über ein rückwärtiges Fenster und durchsuchten sämtliche Räume. Da die Anwohner zur Zeit nicht anwesend sind, kann zum Diebesgut noch nichts gesagt werden. Nachbarn hatten den Einbruch bemerkt. Hinweise erbittet die Polizei Aurich unter 04941/6060

Einbruchsversuch über Tag In Aurich im Habichtweg kam es am Mittwochnachmittag zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus. Die Täter versuchten die Eingangstür zu öffnen, dies gelang aber nicht. Hinweise zu verdächtigen Personen erbittet die Polizei Aurich unter 04941/6060.

