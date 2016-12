POL-AUR: Esens/Stedesdorf -- Polizei sucht mit Strauchgut beladenes Fahrzeug

Landkreis Wittmund Verkehrsgeschehen (ots) - Die Polizei sucht einen bislang unbekannten Fahrer eines Fahrzeuges, vermutlich Unimog mit Anhänger, der am gestrigen Dienstagnachmittag, gegen 15.40 Uhr auf der Esenser Straße im Bereich Stedesdorf unterwegs war. Nach bisherigen Aussagen befuhr er die L 10 in Richtung Esens und hatte Strauchgut geladen, das seitlich über die Ladewände ragte. Die Fahrerin eines Rettungsfahrzeuges fuhr in die entgegengesetzte Richtung und der Rettungswagen wurde durch die Ladung beschädigt. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort. Der Unfallverursacher sowie Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Wittmund unter 04462/911-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell