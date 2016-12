POL-AUR: Esens -- Täter gelangten durch Kofferraum in Pkw

Landkreis Wittmund Kriminalitätsgeschehen (ots) - Am Dienstag, den 20.12.2016, zwischen 13.00 und 21.00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang in das Fahrzeuginnere eines roten VW Polo. Das Auto stand zur Tatzeit auf einem öffentlichen Parkplatz beim Bahnhof in der Straße An der Eisenbahn. Im Inneren des Polo wurde das Handschuhfach aufgebrochen, jedoch nichts entwendet. Hinweise zur Aufklärung der Straftat nimmt die Polizeistation in Esens unter 04971/92718110 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell