POL-AUR: Norden/Bargebur -- Mit 2,4 Promille auf dem Fahrrad//Rechtsupweg -- Außenspiegel berührten sich - Beteiligter flüchtete

Altkreis Norden Verkehrsgeschehen (ots) - Am gestrigen Dienstagnachmittag kontrollierte die Norder Polizei einen 32-jährigen Fahrradfahrer auf der Heerstraße in Bargebur. Der Mann fiel einem Bürger auf, weil er in starken Schlangenlinien unterwegs war. Der Zeuge meldete den Vorfall bei der Norder Polizei. Als die Polizisten mit dem Radler einen Alkoholtest durchführten, ergab dieser einen Wert von 2,47 Promille.

Am Dienstagmorgen, den 20. Dezember, ereignete sich auf der Hauptstraße in Rechtsupweg eine Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Aussagen befuhr der Fahrer eines Peugeot Boxer die Hauptstraße in Fahrtrichtung Moordorf. In einer Kurve kam ihm ein bislang unbekanntes Fahrzeug entgegen und touchierte und beschädigte dabei den linken Außenspiegel des Peugeot. Der Unfallbeteiligte hielt sein Fahrzeug zunächst an, stieg dann aus und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Norder Polizei unter 04931/921-0 entgegen.

