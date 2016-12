POL-AUR: Südbrookmerland/Georgsheil -- Spiegel abgefahren

Altkreis Aurich Verkehrsgeschehen (ots) - Am Donnerstag, den 15.12.2016, gegen 11.30 Uhr, wurde an der Bundesstraße in Georgsheil von einem blauen Ford Fiesta der linke Außenspiegel abgefahren. Das Fahrzeug stand in einer Parkbucht an der Norder Straße. Nach Zeugenaussagen soll der Fahrer eines Lkw mit polnischen Kennzeichen den Spiegel berührt und beschädigt haben. Anschließend setzte der Fahrer/in die Fahrt auf der Norder Straße in Richtung Norden fort. Sachdienliche Hinweise zur Identität des flüchtigen Unfallverursachers und damit zur Aufklärung der Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei in Aurich unter 04941/606-215 entgegen.

