POL-AUR: Südbrookmerland/Moordorf -- Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet

Altkreis Aurich Verkehrsgeschehen (ots) - Am Dienstagabend, den 20. Dezember, zwischen 19.15 und 19.40 Uhr, befuhr nach bisherigen Ermittlungen ein 67-jähriger Autofahrer mit seinem VW Golf die Auricher Straße in Richtung Emden. Er wollte nach rechts in die Straße Im Tief abbiegen und kam dabei nach rechts von der Straße ab. Der Pkw blieb in einem etwa 2 Meter tiefen Graben liegen. Der Unfallverursacher ließ das Fahrzeug bergen und verließ anschließend die Unfallstelle. Ein Zeuge meldete sich bei der Polizei und teilte den Vorfall mit. Die Polizei nahm unverzüglich die Ermittlungen auf und konnten den Unfallverursacher feststellen. Der Mann war alkoholisiert. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Darüberhinaus fertigten die Beamten eine Anzeige.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell