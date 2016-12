POL-AUR: Aurich/Sandhorst -- Beifahrerin schwer verletzt

Altkreis Aurich Verkehrsgeschehen (ots) - Am Dienstagnachmittag, den 20. Dezember, geriet ein 89-jähriger Autofahrer mit seinem Mercedes auf der Esenser Straße in einer lang gezogenen Kurve nach rechts von der Fahrbahn und fuhr gegen bzw. auf eine Leitplanke. Nach einigen Metern "kippte" der Pkw auf die rechte Seite der Leitplanke, kam ins Schleudern und landete im dortigen Graben. Der Fahrer erlitt leichte und seine ein Jahr jüngere Beifahrerin schwere Verletzungen. Beide wurden mit dem Rettungsdienst in das Auricher Krankenhaus gefahren.

