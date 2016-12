POL-AUR: Aurich -- Vermutlich schlugen Landsleute zu

Altkreis Aurich Kriminalitätsgeschehen (ots) - Am Dienstagabend, den 20.12.2016, kam es gegen 20.45 Uhr in einem Wohnhaus an der Kirchdorfer Straße zu einer Körperverletzung. Ein 45-jähriger ausländischer Bewohner wurde von drei bislang unbekannten Personen angegriffen und mit Fäusten geschlagen. Das Opfer trug Schmerzen im Gesicht und im Brustbereich davon. Nach dem Vorfall flüchteten die drei Männer, ebenfalls ausländischer Staatsangehörigkeit, in unbekannte Richtung. Alle drei werden als schlank beschrieben und etwa 170 cm groß. Einer soll ca. 30 Jahre alt sein und hat kurze, schwarze Haare. Ein weiterer ca. 40 Jahre, mit ebenfalls kurzen, schwarzen Haaren. Der Dritte wird auf 40 Jahre geschätzt und hatte zur Tatzeit graue Haare. Möglicherweise wurden die drei Männer am gestrigen Abend im Bereich der Kirchdorfer Straße beobachtet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Auricher Polizei unter 04941/606-215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell