POL-OS: Sicherheit zum Jahreswechsel- Polizei erhöht Präsenz

Osnabrück/Leer/Aurich/Wittmund/Norden/Emden/Papenburg/Meppen/Nordhorn/Lingen (ots) - Nach den jüngsten Geschehnissen in Berlin erhöhte die Polizeidirektion Osnabrück in Zusammenarbeit mit den Kommunen und Veranstaltern - vom Teutoburger Wald bis zu den ostfriesischen Inseln - die Präsenz auf den Weihnachtsmärkten. In der Vorweihnachtszeit und auf den Weihnachtsmärkten selbst sind der Polizeidirektion Osnabrück keine besonderen Lagen bekannt geworden, bei denen ein polizeiliches Einschreiten über das normale Maß hinaus erforderlich gewesen ist. Nun steht der Jahreswechsel an und bringt die Menschen bekanntermaßen auf den Straßen, in den Clubs oder auf privaten Partys zusammen. Die Silvesternacht ist für die Polizei einer der einsatzstärksten Nächte im Jahr, sodass die Präsenz mit uniformierten und zivilen Polizeibeamten in den Inspektionen auch in diesem Jahr wieder erhöht wird. Die Polizei wird die Einsatzlagen aufmerksam beobachten und die Kräfte an den Einsatzorten situativ angepasst einsetzen. Polizeipräsident Bernhard Witthaut appelliert an alle Feiernden: "Feiern Sie friedlich, besonnen und ausgelassen in das neue Jahr hinein."

Original-Content von: Polizeidirektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell