POL-REK: 171010-1: Radfahrer durch Zusammenstoß leichtverletzt- Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Der Autofahrer entfernte sich vom Unfallort. Zeugen gesucht.

Ein 17-jähriger Radfahrer fuhr am Montagmorgen (9.Oktober) um 06.30 Uhr auf dem linken Radweg der Frenzenstraße in Richtung Konradsheim. An der Einmündung "Am Golfplatz" bog ein unbekanntes schwarzes Auto von der Frenzenstraße nach links ab. Hierbei stieß das Auto gegen das Hinterrad des 17-Jährigen. Der Radfahrer prallte mit dem Arm gegen eine Laterne und verletzte sich leicht. Der Autofahrer entfernte sich. Das Verkehrskommissariat in Hürth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter Telefon 02233 52-0 zu melden. (cb)

Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell