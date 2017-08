POL-REK: 170809-1: Mann hatte Drogen dabei - Bedburg

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Er wollte vor der Polizei flüchten.

Polizeibeamte kontrollierten am Dienstag (08. August) gegen 23.25 Uhr auf der Kurt-Schumacher-Straße einen 29-jährigen Mann. Während der Kontrolle versuchte der Mann zu flüchten, konnte jedoch durch die Beamten festgehalten werden. Im Rucksack fanden die Polizisten über 30,0 Gramm Amphetamin sowie etwa 19,0 Gramm Marihuana und mehrere Ecstasy Tabletten. Eine zum Verkauf von Drogen benötigte Feinwaage und eine große Menge Verpackungstüten befanden sich ebenfalls im Rucksack. Die gefundenen Drogen und Utensilien stellten die Polizeibeamten sicher. Den 29-Jährigen nahmen sie vorläufig fest. Die Ermittlungen dauern an. (as)

Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell