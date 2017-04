POL-REK: Aufmerksame Zeuginnen beobachteten Taschendiebe- Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Als die Täter merkten dass sie beobachtet wurden, steckten Sie eine Geldbörse zurück.

Am Mittwochabend (8.Februar) gegen 17:35 Uhr, bemerkten drei Zeuginnen (33/35/45)zwei Männer (43/46) in einem Lebensmittelmarkt auf der Marienstraße auffällig. Drei Zeuginnen (33/35/45) fiel das Duo auf. Die Männer suchten die Nähe zu anderen Kunden und blickten dabei auffällig zum Aufbewahrungsort der jeweiligen Geldbörsen. Einer der Männer streckte die Hand nach einer Geldbörse, die sich in einer Manteltasche befand, aus. Als sich der Mantelträger bewegte, zog er die Hand ohne Beute zurück. Der 43-Jährige entnahm eine Geldbörse aus der Handtasche einer älteren Dame. Als er bemerkte dass er dabei beobachtet wurde, steckte er die Geldbörse zurück in die Tasche. Hinzugerufene Polizeibeamte trafen die beiden Tatverdächtigen an. Sie notierten sich die Personalien und leiteten ein Strafverfahren ein.

Schützen Sie sich vor Taschendiebstahl!

- Tragen Sie Wertsachen und Dokumente nicht in der Handtasche bei sich, sondern verteilen Sie sie in verschlossenen Innentaschen Ihrer Oberbekleidung. Empfehlenswert sind auch Brustbeutel, Gürtelinnentaschen oder Geldgürtel.

- Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche stets verschlossen unter dem Arm geklemmt und mit dem Verschluss zum Körper. In Geschäften, Fußgängerzonen oder ähnlich belebten Bereichen sollten Sie auch Rucksäcke immer verschlossen unter dem Arm tragen. - Machen Sie auf den Dieb aufmerksam und fordern Sie umstehende Passanten auf, Ihnen zu helfen.

Weitere Hinweise finden Sie auf unserer Internetseite unter folgendem Link: https://www.polizei.nrw.de/artikel__9468.html (cb)

Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell