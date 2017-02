POL-REK: Verletzte zur Untersuchung ins Krankenhaus - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Die Feuerwehr wurde zu einem internistischen Notfall zur Hauptstraße gerufen. In einem Linienbus sackte ein Mann (Alter 28) zusammen.

Bei Eintreffen der Rettungskräfte klagten mehrere Personen in einem voll besetzten Bus über Schwindelgefühle. Die Feuerwehr stellte bei Messungen keine Schadstoffe fest. Vier Schüler (Kinder/Jugendliche) wurden untersucht und entweder ihren Eltern übergeben oder zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht und die Eltern verständigt. Der Erwachsene blieb zur stationären Behandlung in einem Krankenhaus. Ob ein internistischer Notfall vorlag ist unbekannt. Der Bus wurde zur technischen Untersuchung sichergestellt. Das Ereignis fand am Freitagmorgen (3. Februar) um 07.15 Uhr auf der Hauptstraße statt. Es kam bis zum Abtransport des Busses zu Verkehrsbehinderungen. (ha)

Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell