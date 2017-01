POL-REK: Einbrecher stahlen einen Mercedes - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen Samstag (21.Janaur) und Donnerstagmittag (26.Januar) brachen Diebe in ein Mehrfamilienhaus in der Antoniusstraße ein. Sie hebelten ein Fenster der Erdgeschoßwohnung auf. Dort entwendeten sie neben Schmuck auch einen Pkw-Schlüssel. Mit diesem stahlen sie den vor dem Haus geparkten Mercedes der V-Klasse. An dem weißen PKW befanden sich die Kennzeichen BM-UH552. Die Polizei bittet Zeugen, die in der genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu den Tätern geben können, sich an das Kriminalkommissariat 13, Telefon 02233 52-0, zu wenden. (cb)

Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell