POL-REK: Hausbewohnerin hörte den Einbrecher - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Die Frau schaute fern und vernahm aus dem Schlafzimmer verdächtige Geräusche.

Gegen 19.30 Uhr saß die Frau (71) am Mittwochabend (25. Januar) im Wohnzimmer und schaute fern. Sie hörte Geräusche aus dem Schlafzimmer. In der Annahme, es sei ihr Mann, rief sie nach ihm. Er befand sich jedoch auf einer anderen Etage des Einfamilienhauses an der Ubierstraße. Gleichzeitig hörte sie, wie die Schlafzimmertür von innen verschlossen wurde. Sie verständigte über Notruf 110 die Polizei. Mehrere Streifenfahrzeuge wurden entsandt. Die Beamten umstellten das Haus und gelangten von hinten an das Schlafzimmer. Dort stellten sie Aufbruchspuren fest (Hebelspuren). Die Schränke und Schubladen hatte der Täter durchsucht

Im Kreisgebiet wurden am Mittwoch insgesamt vier Wohnungseinbrüche angezeigt, die sich tagsüber oder in den frühen Abendstunden ereigneten, Die Tatorte lagen in Hürth auf der Biberstraße, in Erftstadt auf der Eifelstraße und in Pulheim auf der Straße "Zu den Fußfällen". In drei Fällen hebelten die Täter rückwärtig gelegene Türen oder Fenster auf.

Präventionshinweise und Beratungstermine: Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit! Schließen die Wohnungs- und Haustüren ab! Verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei, wenn Sie in Ihrem Wohnumfeld/ Ihrer Nachbarschaft verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten.

Die nächsten Beratungstermine zum Schutz vor Wohnungseinbruch finden im Februar 2017 an folgenden Terminen statt: Mittwoch, 08.02.2017, 10.00 - 12.00 Uhr Montag, 13.03.2017, 14.00 - 16.00 Uhr Montag, 20.02.2017, 14.00 - 16.00 Uhr Ort der Veranstaltungen sind die Räume der Beratungsstelle in Hürth, Luxemburger Straße 303a. Anmeldungen hierzu bitte unter Telefon: 02233 52-4816 oder -4817. Weitere Informationen zum Thema "Einbruchschutz" finden Sie auf unserer Internetseite https://www.polizei.nrw.de/rhein-erft-kreis . (ha)

