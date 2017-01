POL-REK: Räuber trugen Sonnenbrillen - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Die Unbekannten bedrohten mit einer Schusswaffe und einer Machete in einer Spielhalle die anwesenden Zeugen.

Am Dienstagabend (24. Januar) um 21.30 Uhr betraten sie das Gebäude in Knapsack auf der Alleestraße. Unter Vorhalt der Schusswaffe zwang ein Täter die Angestellte zur Herausgabe von etwas Bargeld. Der zweite Unbekannte trug eine etwa 50 Zentimeter lange "Machete" bei sich. In der Spielhalle "Spielkiste" befanden sich zur Tatzeit neben der 39-jährigen Angestellten drei weitere Zeugen im Alter von 39, 27 und 53 Jahren. Die Täter verließen fluchtartig das Gebäude. Beschreibung der Täter:

Schusswaffenträger: 170-175 Zentimeter groß, normale Statur, dunkle Kapuzenjacke, Kapuze war über den Kopf gezogen, dunkler Schal vor dem Gesicht, Bluejeans und dunkle Turnschuhe. Auffällig war seine gelbe Sonnenbrille mit parallel verlaufenden Streifen über den Gläsern ("Atzebrille").

Machetenträger: Mit 160 Zentimeter von auffällig kleiner Statur, heller Kapuzenpullover, Kapuze über den Kopf gezogen, rot/weißer Schal vor dem Gesicht, helle Hose und dunkle Turnschuhe. Auffällig war eine verspiegelte Sonnenbrille mit runden Gläsern.

Der Schusswaffenträger redete akzentfreies Deutsch. Das Kriminalkommissariat 13 bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 02233 52-0. (ha)

