POL-REK: Mit vier Haftbefehlen Gesuchter festgenommen/ Bedburg

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Bei der Festnahme fanden die Beamten verschiedene Drogen.

Die Beamten der Autobahnpolizei Köln kontrollierten am Dienstagnachmittag (24. Januar) gegen 16.00 Uhr einen 28-Jährigen auf der Autobahnraststätte Bedburger Land. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass gegen den Mann, mit Wohnsitz in Holland, in Deutschland vier Haftbefehle vorlagen. Gesucht wurde er unter anderem wegen dem besonders schweren Fall des Diebstahls aus Büroräumen und schwerem Bandendiebstahl. Die Beamten nahmen den 28-Jährigen fest. Dabei versuchte der Mann sich eines Tütchens mit Marihuana zu entledigen. Als er auf der Polizeiwache durchsucht werden sollte, händigte er den Beamten ein gefaltetes Papier und ein weiteres Plastiktütchen mit Heroin aus. Sie stellten die Drogen sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Der 28-Jährige wird in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. (bb)

Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell