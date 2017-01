POL-REK: Trunkenheitsfahrt gestoppt - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte die auffällige Fahrweise eines Pkw-Fahrers. Er verständigte über den Notruf 110 die Polizei.

Dienstagmittag (24. Januar) gegen 11:45 Uhr fiel dem 50-jährigen Autofahrer auf der Bundesautobahn 61 Richtung Koblenz ein Pkw auf. Dessen Fahrer fuhr in Schlangenlinien. Der Zeuge verständigte über den Notruf 110 die Polizei. Der Zeuge blieb mit seinem Fahrzeug hinter dem Pkw, als dieser von der Bundesautobahn in Erftstadt auf die Bundesstraße 265 Richtung Erftstadt Erp abbog. Die Beamten trafen den Pkw wenig später auf der Herriger Straße an. Der Fahrer (62) roch stark nach Alkohol. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Ein Arzt entnahm dem Mann daraufhin eine Blutprobe. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. (cb)

Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell