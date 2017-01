POL-REK: Schwer verletzter Fahrradfahrer/ Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Ein Pkw nahm dem Radfahrer die Vorfahrt.

Ein 39-Jähriger fuhr Sonntagmittag (22. Januar) gegen 14.50 Uhr auf der Sechtemer Straße aus Richtung Friedhofsweg kommend in Richtung Sechtem. An der Einmündung "An der Elsmaar" bog er nach links ab. Dabei übersah er nach eigenen Angaben den ihm entgegenkommenden Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Radfahrer. Der 75-jährige Radler stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur stationären Behandlung in eine Universitätsklinik. Am Fahrrad und am Pkw entstand Sachschaden. Die Sechtemer Straße war bis 15.40 Uhr gesperrt. (bb)

