POL-REK: Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Beteiligung eines Linienbusses in Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Bus kracht nach Kollision mit PKW in Hausfassade

Samstagmorgen (21. Januar), gegen 09:30 Uhr, wurden Anwohner der Widdendorfer Straße durch einen lauten Knall aufgeschreckt. Nach einer Kollision mit einem PKW steuerte ein 46-jähriger Busfahrer die Linie 941 der Kölner Verkehrsbetriebe in ein Wohnhaus. Der Busfahrer, der 80-jährige PKW-Fahrer aus Elsdorf sowie die Bewohner des betroffenen Hauses blieben unverletzt. Im Bus wurden drei Fahrgäste im Alter von 72, 37 und 19 Jahren leicht verletzt. Alle drei Verletzten wurden mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht, aus welchem sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurden. Ein Baufachberater des THW erschien zusammen mit einem Verantwortlichen des Bauamtes der Stadt Elsdorf an der Einsatzstelle. Eine Wohnung des Mehrfamilienhauses ist derzeitig unbewohnbar, da sie als einsturzgefährdet eingestuft wurde. Ein 50t-Kran unterstützte die Maßnahmen an der Einsatzörtlichkeit, den verunfallten Bus aus der Hausfassade zu bergen. Der entstandene Sachschaden wurde von der Polizei auf über 150.000,- Euro geschätzt. Die Sperrung der L277 in Höhe der Ortslage Heppendorf bleibt aller Voraussicht nach noch bis zum 23.01. bestehen. Verkehrsteilnehmer können die Sperrung über die Hansaremsgasse, die Alefstraße beziehungsweise über den Aher Kirchweg umfahren. (jd)

Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell