POL-REK: Einbrecher suchten zwei Kindergärten auf - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Die Einrichtungen im Bereich "Entenfang" wurden beschädigt.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (19. Januar) beschädigten Unbekannte eine Scheibe am Kindergarten an der Entenfangstraße. Ins Gebäude gelangten sie nicht. In derselben Nacht drangen Einbrecher in das Gebäude des Naturkindergartens (Falkenweg) ein. Auch dort zerschlugen sie eine Scheibe und durchsuchten anschließend das Gebäude. Bei der Anzeigenaufnahme war unbekannt, ob etwas gestohlen wurde. Das Kriminalkommissariat Brühl nimmt Zeugenhinweise entgegen, Telefon 02233 52-0. (ha)

Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell