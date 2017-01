POL-REK: Vor Räuber geflohen - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Zwei Angestellte flohen beim im Anblick einer Pistole.

Am Donnerstagabend (19. Januar) um 22:50 Uhr betrat ein maskierter Mann eine Aral-Tankstelle an der Kölner Straße. In einer Hand hatte er eine schwarze Schusswaffe. Zwei Angestellte im Alter von 56 (Mann) und 63 (Frau) Jahren befanden sich zur Tatzeit im Verkaufsraum. Sie zogen sich sofort in einen angrenzenden Raum zurück und schlossen eine Stahltür hinter sich. Nach ein paar Minuten schauten sie in den Verkaufsraum. Der Täter war weg. Erste Ermittlungen ergaben, dass nichts fehlt. Zum Flüchtigen ist bekannt, dass er mit einer schwarzen Sturmhabe maskiert war, eine weiße unbedruckte Plastiktüte bei sich hatte und mit einer schwarzen Jacke mit hellem Fellkragen bekleidet war. Seine helle Hose hatte bis zu den weißen Sportschuhen einen dunklen Seitenstreifen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 13, Telefon 02233 52-0. (ha)

Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell