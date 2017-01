POL-REK: Einbrecher scheiterten - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Dank aufmerksamer Zeugen nahm die Polizei zwei Männer fest.

Eine Zeugin meldete am Samstag (14. Januar) telefonisch über den Notruf "110" der Polizei, dass zwei Männer versuchten, in eine Wettannahmestelle auf der Dormagener Straße zu gelangen. Um 01.00 Uhr versuchten sie vergeblich die Glaseingangstür zu öffnen. Dann nahmen sie einen Einkaufswagen eines nahe gelegenen Marktes zur Hilfe und rammten ihn wiederholt gegen die Eingangstür. Die Glastür beschädigten sie massiv, sie hielt aber stand. Durch den Lärm wurden weitere Zeugen auf die Täter aufmerksam, in das Büro gelangten sie nicht. Die Polizeibeamten nahmen die beiden 21 und 30 Jahre alten Männer aus Bergheim vorläufig fest. Bei der Durchsuchung der beiden Täter fanden die Beamten Betäubungsmittel. Nach entsprechenden Tests standen beide unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und unter Alkoholeinwirkung. Ein Arzt entnahm ihnen auf der Polizeiwache eine Blutprobe. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein, die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats 21 in Bergheim dauern noch an. (wp)

Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell