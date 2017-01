POL-REK: Pkw Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Bedburg

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Eine Zeugin sah einen verunglückten Pkw, half dem Schwerverletzen und informierte die Rettungskräfte.

Am Samstagabend (14. Januar) um 20.15 Uhr, befuhr eine 33-jährige Frau die Kreisstraße 37 aus Kirchtroisdorf kommend in Richtung Bedburg. Hier sah sie aus mehreren hundert Metern Entfernung die Abblendlichter eines Pkw in einem linksseitigen Feld. Als sie sich in Höhe des Fahrzeugs befand, erkannte sie auf dem Fahrersitz eine Person. Sie stieg aus, kümmerte sich um den Verletzten und informierte die Rettungskräfte. Die Feuerwehr setzte für die Bergung des 47-Jährigen aus dem stark beschädigten Fahrzeug eine Hydraulikschere ein. Anschließend brachte ihn ein Rettungswagen in eine Klinik. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Nach bisherigen Ermittlungen verlor der Pkw Fahrer auf der gefrorenen Straße in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er schleuderte über einen Grünstreifen gegen einen Baum und kam im angrenzenden Feld zum Stehen. (cb)

