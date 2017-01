POL-REK: Ladendieb nach kurzer Flucht festgenommen - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Mehrere Kunden halfen dem Ladendetektiv.

Ein Mann aus Erftstadt fiel dem Ladendektiv am Samstag (14. Januar) um 18.00 Uhr in einem Verbrauchermarkt auf. Dieser steckte eine Tabakdose unter seine Jacke und verließ den Einkaufsmarkt "An der Patria", ohne sie zu bezahlen. Als der Ladendetektiv ihn auf den Diebstahl ansprach, flüchtete der 30-Jährige nach einem Gerangel aus dem Geschäft. Der 46-jährige Detektiv verletzte sich dabei leicht an der Hand und nahm die Verfolgung auf. Auf dem Parkplatz vor dem Markt rief er einigen Kunden zu, den Dieb festzuhalten. Gleich Drei kamen seiner Aufforderung nach und hielten den Dieb gemeinsam fest. Sie brachten ihn ohne weitere Gegenwehr in ein Büro des Marktes und verständigten die Polizei. Die Beamten nahmen den Erftstädter vorläufig fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. (wp)

Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell