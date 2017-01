POL-REK: Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt / Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Am Freitag (13. Januar) um 14:15 Uhr befuhr ein 87-jähriger Pulheimer mit seinem Mercedes die Bonnstraße in Fahrtrichtung Hürth. Er beabsichtigte, im Kreuzungsbereich nach rechts auf die Krankenhausstraße abzubiegen. Ein 27-jähriger Fußgänger überquerte auf der Bonnstraße den Fußgängerüberweg der Krankenhausstraße in Richtung Pulheim. Der Verkehr im Kreuzungsbereich ist durch eine Lichtzeichenanlage geregelt. Für beide Verkehrsteilnehmer wurde Grünlicht angezeigt. Beim Abbiegevorgang übersah der Mercedesfahrer den Fußgänger, der sich aus seiner Sicht von links näherte. Es kam zum Zusammenstoß. Der leicht verletzte Fußgänger wurde durch Rettungskräfte einem Krankenhaus zugeführt. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. (dh)

Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell