POL-REK: Rettungsfahrzeug an Verkehrsunfall beteiligt / Bedburg

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Am Samstag (14. Januar) um 11:03 Uhr befuhr ein 69-jähriger Rollerfahrer die Adolf-Silverberg-Straße und fuhr in den Kreisverkehr Kirdorfer Allee / Feldstraße ein. Er beabsichtigte, seine Fahrt auf der Kirdorfer Allee fortzusetzen. Eine 27-jährige Rettungsassistentin befuhr mit ihrem Rettungswagen die Feldstraße und fuhr in den Kreisverkehr ein, ohne auf den von links kommenden Rollerfahrer zu achten. Im Kreisverkehr kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Rollerfahrer wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils 1000 Euro. Im Rettungswagen befanden sich zum Unfallzeitpunkt ein Patient und ein weiterer Rettungsassistent. Er fuhr ohne Blaulicht und Martinshorn, da es sich nicht um einen Notfall handelte. Alle Insassen blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme wurde der Kreisverkehr gesperrt. (dh)

