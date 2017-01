POL-REK: Zeugen nach Brandstiftung gesucht/ Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Unbekannte Täter drangen in eine Garage ein und setzten ein Fahrzeug in Brand.

Am Dienstagabend (10. Januar) um 21.26 Uhr sah ein aufmerksamer Pkw-Fahrer (24) Rauch aus einem Wohnhaus in der Straße "Lörsfelder Busch" aufsteigen. Er wählte sofort den Notruf der Feuerwehr 112. Nachbarn sahen zur gleichen Zeit eine Person im Garten des Hauses. Durch diesen gelangt man über eine Tür in die Garage. Diese Tür war bei Eintreffen der Feuerwehr geöffnet. In der Garage des Hauses brannte ein stillgelegtes Fahrzeug. Die Feuerwehr löschte den Brand. Das Auto wurde durch das Feuer stark beschädigt. Das Kriminalkommissariat 11 ermittelt wegen schwerer Brandstiftung. Zeugenhinweise bitte an das Kriminalkommissariat 11 in Hürth unter Telefon 02233 52-0.(bb)

Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell