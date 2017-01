POL-REK: Glätteunfälle im Rhein-Erft-Kreis

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Für ein erhöhtes Einsatzaufkommen sorgte auch im Rhein-Erft-Kreis die Glätte auf den Straßen. Kreisweit wurde die Polizei seit gestern Nachmittag, 07.01.2016 ab circa 17:00 Uhr zu insgesamt 39 Unfällen gerufen, bei denen die Fahrbahn gefroren war. In einigen Fällen waren die Fahrzeugführer, gemessen an den glatten Straßen zu schnell unterwegs und verloren die Kontrolle über ihre Fahrzeuge. In 38 Fällen waren lediglich Sachschäden zu beklagen. In einem Fall zog sich ein 38- jähriger Mann leichte Verletzungen zu. Er parkte an einer Tankstelle in Kerpen, stieg aus dem Fahrzeug, rutschte auf dem gefrorenen Untergrund aus und stürzte. Nach einer ersten groben Schätzung durch die eingesetzten Beamten, entstanden insgesamt Sachschäden von mehreren zehntausend Euro. (pw)

Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell