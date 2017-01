POL-REK: Junge Frau bei Verkehrsunfall verletzt - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Der Verursacher flüchtete. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Am Mittwochabend (4.Januar) um 17:45 Uhr befuhr eine 24-jährige Hürtherin den Marktweg aus Richtung Köln-Meschenich in Richtung Hürth-Fischenich. Ihr kam ein silberner Pkw mittig auf der Fahrbahn entgegen. Die 24-Jährige lenkte ihren Pkw nach rechts, um eine Kollision zu vermeiden. Hierbei verlor sie die Kontrolle über den Pkw. Ihr Fahrzeug schleuderte über die Fahrbahn nach links in das angrenzende Feld, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Ein 52-jähriger Zeuge kümmerte sich um die verletzte Frau und informierte die Rettungskräfte. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr richtete den Pkw auf. Durch ein Abschleppunternehmen konnte der Pkw aus dem Feld geborgen werden. Der Zeuge teilte den Beamten mit, dass er mit seinem Pkw kurz vor dem Unfall von einem silberfarbenen Mercedes Coupé mit Kennzeichen aus Köln überholt wurde. Der für den Unfall verantwortliche silberfarbene Pkw hatte sich von der Unfallstelle entfernt. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall und dem flüchtigen Pkw machen können. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat, Telefon 02233 52-0. (cb)

Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell