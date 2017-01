POL-REK: Täter flüchtete nach Geschäftseinbruch- Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Weitere Zeugen gesucht.

Ein Zeuge hörte in der Nacht (5. Januar) um 4.15 Uhr ein Klirren. Als er nachsah, was dieses Geräusch verursacht hatte, sah er, dass die Scheibe der Eingangstür einer Buchhandlung auf der Carl-Schurz-Straße eingeschlagen war. Ein Täter kam mit zwei Tüten aus dem Geschäft und entfernte sich in Richtung Seestraße. Der Zeuge verständigte über den Notruf "110" die Polizei. Die Beamten stellten einen Einbruch in das Geschäft fest.

Der Einbrecher war etwa 175 Zentimeter groß und trug ein Kapuzenshirt. Die Kapuze hatte er aufgesetzt. Weitere Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 22 in Kerpen unter der Rufnummer 02233 52-0 entgegen. (wp)

Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell