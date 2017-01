POL-REK: Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Eine Pkw-Fahrerin stieß mit Longboardfahrer zusammen.

Eine 58-Jährige aus Hürth bog gestern (3. Januar) um 18.20 Uhr mit ihrem Pkw über die Kolpingstraße in die Karl-Kuenen-Straße ein. Bei der Straße handelt es sich um einen verkehrsberuhigte, neugebaute Straße. Ein 9-jähriger Junge aus Hürth umfuhr mit seinem Longboard in der Karl-Kuenen-Straße einen, an der Seite geparkten Kleinbagger, und kam ihr entgegen. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der 9-Jährige schwer verletzt wurde. Die Hürtherin kannte den Jungen und brachte ihn nach Hause. Dort übergab sie das Kind seinem Vater, der mit ihm in ein Krankenhaus fuhr. Im Anschluss verständigte die 58-Jährige die Polizei. An dem Pkw entstand leichter Sachschaden.

Hinweis der Polizei: Ein Kind oder ein Jugendlicher kann nicht selbst über die Unfallfolgen entscheiden. Informieren Sie bei Verkehrsunfällen mit diesen immer die Erziehungsberechtigten oder die Polizei. Auch dann, wenn das Kind angibt, nicht verletzt zu sein. (wp)

