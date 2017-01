POL-REK: Brandstifter festgenommen - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Staatsanwaltschaft und Polizei geben bekannt:

Am Donnerstag (29. Dezember) um 07.30 Uhr nahmen Ermittler des Kriminalkommissariats 11 einen 22- jährigen Wesselinger fest, nachdem der zuständige Ermittlungsrichter zuvor auf Antrag der Staatsanwaltschaft Köln einen Haftbefehl gegen den Beschuldigten erlassen hatte. Der Mann steht im Verdacht, am 18.07.2016 in Wesseling einen LKW in Brand gesetzt zu haben. Der geständige und wegen vergleichbarer Taten vorbestrafte Beschuldigte befindet sich nunmehr in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an. (cb)

