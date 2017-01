POL-REK: Junger Mann bei Sturz verletzt- Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Der 23-jährige Geschädigte aus Erftstadt gab heute in seiner Vernehmung beim zuständigen Kommissariat in Kerpen an, dass er letzten Mittwoch (28. Dezember) vom Schützenplatz in Lechenich über die Klosterstraße in Richtung Straße "Am Graben" ging. Um 01.00 Uhr morgens bemerkte er in Höhe der dortigen Fußgängerampel einen heftigen Stoß von hinten. Er fiel nach vorne auf sein Gesicht und gab an, dadurch bewusstlos geworden zu sein. Als er erwachte hatte er starke Schmerzen und ging zu Fuß nach Hause. Am nächsten Vormittag begab er in ärztliche Behandlung. Ein Familienmitglied verständigte die Polizei. Erst später stellte er den Verlust seiner Baseball-Kappe und einer Packung Zigaretten fest. Die Kappe ist schwarz mit einem weißen Schriftzug "Brooklyn Hello" und einem auffälligem Blumenmuster auf dem Schirm. Hinweise, zu dem Vorfall und dem Verbleib der Baseballkappe, nimmt das Kriminalkommissariat in Kerpen unter der Rufnummer 02233 52-0 entgegen. (wp)

