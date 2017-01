POL-REK: Ladendiebe verfolgt- Bergheim/Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Eine Frau konnte von einem Ladendetektiv verfolgt und der Polizei übergeben werden. Ein anderer Ladendieb flüchtete. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

In Bergheim betrat eine Frau am Freitag (30.Dezember) um 12.40 Uhr einen Verbrauchermarkt auf der Hauptstraße. Sie steckte verschiedene Waren in ihre Tasche und verließ das Geschäft, ohne zu bezahlen. Ein Ladendetektiv sprach sie beim Verlassen des Geschäftes an. Die Diebin setzte ihren Weg fort und schlug nach dem 34-Jährigen. Die über den Notruf der Polizei "110" hinzugerufenen Polizeibeamten trafen beide an. Sie nahmen der Diebin das Diebesgut ab, stellten die Personalien fest und leiteten ein Strafverfahren ein. In Kerpen entwendete ein Unbekannter ebenfalls am Freitagmorgen um 09.45 Uhr Silvesterfeuerwerk und mehrere Bierflaschen in einem Supermarkt auf der Thaliastraße. Der dortige Detektiv sprach den Mann an. Der Dieb schubste ihn zur Seite und flüchtete zu Fuß über die Goethestraße in die Falladastraße. Der Unbekannte warf eine Bierflasche nach dem Detektiv, verfehlte ihn aber. Auf der weiteren Flucht trat er dem Detektiv gegen das Bein, so dass dieser leicht verletzt wurde. Der Täter lief von der Falladastraße in unbekannte Richtung davon. Er war etwa 25 Jahre alt, 185 Zentimeter groß und hatte kurze, dunkle Haare. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke, einer dunklen Hose und braune Schuhe mit heller Sohle. Er führte einen Rucksack mit "Amsterdam"-Schriftzug mit sich. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 22 in Kerpen unter der Rufnummer 02233 52-0 entgegen. (wp)

Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell