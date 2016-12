POL-REK: Junger Mann bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Bedburg

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Er prallte mit dem Pkw gegen einen Baum und wurde aus dem Fahrzeug geschleudert.

Am Donnerstagabend (29. Dezember) um 23.15 Uhr befuhr der 21-jährige Bedburger die Straße " An der Spring" (Kreisstraße 37) von Bedburg in Richtung Kirchtroisdorf. Auf der winterglatten Fahrbahn geriet der PKW ins Schleudern. Der 21-Jährige verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Baum. Durch die Kollision wurde er aus dem Fahrzeug geschleudert. Eine 23- jährige Zeugin befuhr kurz darauf die Kreisstraße und sah den Verletzten auf der Straße liegen. Sie informierte die Rettungskräfte und kümmerte sich um ihn. Ein Rettungswagen brachte den 21-Jährigen in ein Krankenhaus. Ein Abschleppunternehmen stellte den Pkw sicher. Die Kreisstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat, Telefon 02233 52-0. (cb)

