POL-REK: Einbrecher scheuten sich nicht vor Weihnachten -Rhein-Erft-Kreis

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Sie nutzten die Weihnachtsfeiertage um zu stehlen.

In der Zeit zwischen Heiligabend (24. Dezember) 12.00 Uhr und Dienstagmorgen (27. Dezember) 7.00 Uhr brachen Diebe zwölf Mal in Wohnungen und Häuser im Rhein-Erft-Kreis ein und entwendeten verschiedene Gegenstände.

An Heiligabend (24. Dezember) hebelten unbekannte Täter zwischen 16.30 Uhr und 23.45 Uhr, in Pulheim im Kölner Weg ein Fenster eines Einfamilienhauses auf und entwendeten Schmuck und Bargeld. In der Venloer Straße öffneten sie an einer Wohnung gewaltsam mehrere Fenster. Sie entfernten sich ohne Beute. Zwischen Heiligabend (24. Dezember) 18.00 Uhr und dem ersten Weihnachtstag (25. Dezember) 13.00 Uhr schlugen die Täter in Pulheim, in der Straße "Grüner Weg" an einem Einfamilienhaus ein Fenster ein. Ob sie in dem Haus etwas entwendeten, wird noch ermittelt. Am ersten Weihnachtstag (25. Dezember) hebelten Unbekannte in Pulheim zwischen 16.45 Uhr und 20.50 Uhr in der Franz-Wenzeler-Straße die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und entwendeten Bargeld. Weitere Tatorte liegen in Kerpen in der Mähnstraße, in Wesseling in der Kardorfer Straße, in Frechen in der Hubert-Thelen-Straße und in Erftstadt im Augustinusweg und der Erich-Schramm-Straße. In der Bolzengasse blieb es bei einem Einbruchsversuch. In der Lessingstraße in Bedburg scheiterten die Täter an der Sicherung der Haustür. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei, Telefon 02233 52-0 zu melden.

Präventionshinweise / Beratungstermine

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit! Verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei, wenn Sie in ihrem Wohnumfeld/ ihrer Nachbarschaft unbekannte Personen oder Fahrzeuge sehen und beobachten Sie diese aus sicherer Distanz!

Die nächsten Beratungstermine zum Schutz vor Wohnungseinbruch finden im Januar 2017 an folgenden Terminen Montag, 09.01.2017, 14:00 - 16:00 Uhr Montag, 16.01.2017, 14:00 - 16:00 Uhr Freitag, 27.01.2017, 10:00 - 12:00 Uhr in den Räumen der Beratungsstelle in Hürth, Luxemburger Straße 303a statt. Anmeldungen hierzu bitte unter Telefon: 02233 52-4816 oder -4817. Weitere Informationen zum Thema "Einbruchschutz" finden Sie auf unserer Internetseite https://www.polizei.nrw.de/rhein-erft-kreis .(cb)

