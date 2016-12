POL-REK: Versuchter Einbruch in Tankstelle/ Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Während der Öffnungszeiten versuchte ein Täter in die Büroräumlichkeiten einzubrechen.

Die Angestellte einer Tankstelle an der Kölner Straße hörte am Montagabend (26. Dezember) gegen 20.10 Uhr verdächtige Geräusche aus den Büroräumen. Als die 46-Jährige die Tür zum Büro öffnete, sah sie eine maskierte Person, die gerade versuchte durch ein "auf Kipp stehendes" Fenster einzusteigen. Der Täter flüchtete sofort in Richtung Autohof Frechen. Er war komplett schwarz gekleidet, eine schwarze Sturmhaube bedeckte seinen Kopf. Hinweise zu dem Täter bitte an das Kriminalkommissariat 22 in Kerpen unter Telefon 02233 52-0. (bb)

Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell