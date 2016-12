POL-REK: Pkw-Brand in Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Brennendes Benzinfeuerzeug auf Beifahrersitz ist ursächlich für den Feuerwehreinsatz

Heiligabend, gegen 12 Uhr, rückte die Kerpener Feuerwehr zu einem Pkw-Brand aus. In Horrem auf der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 199 wurde das Feuer erfolgreich gelöscht. Nach aktuellem Stand der polizeilichen Ermittlungen hatte der Nutzer des PKW, ein 51-jähriger Mann aus Kerpen, das Fahrzeug eine viertel Stunde zuvor an der Brandstelle abgestellt und verschlossen. Die Brandursache ist offensichtlich ein unachtsam auf dem Beifahrersitz abgelegtes, noch brennendes Benzinfeuerzeug. Damit hatte sich der Pkw-Nutzer unmittelbar vor Verlassen des Fahrzeuges noch eine Zigarette angezündet. Da das Fahrzeug unmittelbar vor dem Brand von dem Nutzer geführt wurde und er angab, am Vorabend Alkohol konsumiert zu haben, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Da dieser mit über 1,2 Promille positiv ausfiel, wurde dem Beschuldigten auf der Polizeiwache in Kerpen eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden an dem 13 Jahre alten PKW beläuft sich auf ca. 500,- Euro. (jd)

Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell