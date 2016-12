POL-REK: Pkw-Aufbrecher flüchteten- Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Die Polizei sucht nach Zeugen.

Eine Zeugin sah heute Morgen (23. Dezember) um 2.15 Uhr zwei Männer auf der Blumenstraße, die sich an einem Pkw aufhielten. Einer der beiden Männer saß bereits in dem geöffneten Kleinwagen. Die Zeugin schrie die beiden Täter an, die daraufhin zu Fuß in Richtung Kölner Straße (Bahnhof) flüchteten. Das Radio hatten sie bereits ausgebaut, hinterließen es aber im Fahrzeug. Die Unbekannten waren etwa 175 Zentimeter groß, hatten dunkle Haare und trugen dunkle Kleidung. Die Zeugin informierte die Halterin, die ihr Fahrzeug übernahm.

Weitere Zeugen melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 21 in Bergheim unter der Rufnummer 02233 52-0. (wp)

