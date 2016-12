POL-REK: Fahrradfahrer schwerverletzt - Bedburg

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Eine Sprinterfahrerin stieß beim Einfahren gegen den Fahrradfahrer.

Der Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag (22. Dezember) um 05:00 Uhr auf der Adolf-Silverberg-Straße in Bedburg. Ein 21-Jähriger fuhr mit seinem Fahrrad auf dem linken Gehweg in Richtung Karlstraße. Eine 34-jährige Fahrerin eines Sprinters wollte von einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes über den Gehweg auf die Adolf-Silverberg-Straße einbiegen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Der 21-Jährige wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Ermittlungen zufolge war das Fahrrad unbeleuchtet. Das Verkehrskommissariat Hürth übernahm die weitere Bearbeitung. (ab)

