POL-REK: Diebe kamen durch die Hintertür- Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Die Täter flüchteten unerkannt- die Polizei ruft Zeugen auf, sich zu melden.

Unbekannte brachen in der Nacht zum Dienstag (19./20. Dezember) in ein Geschäft auf der Bachstraße in Efferen ein. Sie gelangten in der Zeit von Montagabend 18.30 Uhr bis 06.45 Uhr am Dienstagmorgen auf das eingezäunte Grundstück und hebelten eine Hintertür des Wohn- und Geschäftshauses auf. Im Treppenhaus brachen sie eine Sicherheitstür zu dem dortigen Geschäft auf. Dort entwendeten die Täter Schmuck und eine kleine Menge an Bargeld. Das Kriminalkommissariat 23 in Brühl hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Verdächtiges bemerkten, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (wp)

Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell